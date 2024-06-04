Преференции и льготы: Олег Кожемяко посетил предприятие по соцадаптации ветеранов СВО

«Сейчас в регионе активно организуют рабочие места для вернувших из зоны СВО. В этой мастерской коллектив возглавил начальник штаба 155 бригады морской пехоты Вадим Чижиков. Сюда пришли его однополчане — воевавшие, кто по ранению был демобилизован. Они смогли найти работу по восстановлению автомобилей, необходимых для гражданской жизни, промышленности. И, безусловно, это прекрасный пример, когда ветераны через фонд “Защитника Отечества” получают работу, находят себя и социализируются», — объяснил Олег Кожемяко.