Преференции и льготы: Олег Кожемяко посетил предприятие по соцадаптации ветеранов СВО

Во Владивостоке в автомобильной мастерской трудятся вернувшиеся из зоны боевых действий ветераны СВО. Предприятие, работающее в рамках программы поддержки и социальной адаптации бойцов, посетил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, сообщает ИА PrimaMedia.
Как рассказал индивидуальный предприниматель и полковник запаса Вадим Чижиков, в мастерской сейчас трудятся 10 человек и большая часть из них — ветераны СВО.
«Я уже третий год являюсь военным пенсионером. Здесь мы арендуем помещение и организуем работу по ремонту, техническому обслуживанию и переоборудованию автомобилей. Трудятся в этой мастерской ветераны специальной военной операции. Они, как и я когда-то, служили в морской пехоте», — рассказал Вадим Чижиков.
Компания развернула механический цех, цех по производству промтоварных изотермических фургонов, рефрижераторов. Хотят также запустить цех по ремонту автомобильных двигателей.
Мастер моторного цеха Игорь вернулся с СВО в 2022 году, а сейчас совместно с товарищами по службе осваивает гражданскую профессию.
«Здесь я занимаюсь, в основном механикой. Мы успешно работаем, поэтому мне вполне удается адаптироваться после тех мест, а именно киевского, донецкого и луганского направлений. Теперь же хочу посвятить себя семье и остаться работать в этой мастерской надолго», — поделился Игорь.
«Сейчас в регионе активно организуют рабочие места для вернувших из зоны СВО. В этой мастерской коллектив возглавил начальник штаба 155 бригады морской пехоты Вадим Чижиков. Сюда пришли его однополчане — воевавшие, кто по ранению был демобилизован. Они смогли найти работу по восстановлению автомобилей, необходимых для гражданской жизни, промышленности. И, безусловно, это прекрасный пример, когда ветераны через фонд “Защитника Отечества” получают работу, находят себя и социализируются», — объяснил Олег Кожемяко.
Глава региона добавил, что предприятия, в составе которых более 70% сотрудников ветераны СВО, будут относится к льготной категории. В рамках льгот ветераны смогут получать 30 тысяч рублей к основному окладу. К тому же правительство края будет помогать подобным предприятиям микрозаймами и приобретением оборудования.