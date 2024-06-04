Полиция Владивостока разоблачила фейк о домогательствах на проспекте Красоты

Отмечается, что сотрудники полиции обнаружили в соцсетях сообщение о том, что на видовой площадке проспекта Красоты мужчина домогался молодой женщины. В ходе расследования установлено, что 26-летняя местная жительница не подвергалась противоправным действиям. В отделении полиции она пояснила, что молодой человек лишь предложил ей кофе, но после короткого разговора она решила уйти.