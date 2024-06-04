Полиция Владивостока разоблачила фейк о домогательствах на проспекте Красоты

Полицейские Владивостока идентифицировали девушку, участвовавшую в инциденте в Ленинском районе, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Отмечается, что сотрудники полиции обнаружили в соцсетях сообщение о том, что на видовой площадке проспекта Красоты мужчина домогался молодой женщины. В ходе расследования установлено, что 26-летняя местная жительница не подвергалась противоправным действиям. В отделении полиции она пояснила, что молодой человек лишь предложил ей кофе, но после короткого разговора она решила уйти.
«По данному факту гражданка написала объяснение и сообщила, что претензий ни к кому не имеет и обращаться в правоохранительные органы не планировала», — сообщили в полиции.
Правоохранительные органы призывают журналистов и блогеров аккуратнее подходить к распространению информации и напоминают о нормах закона, касающихся распространения заведомо недостоверных сведений. За это предусмотрена административная ответственность по статье 13.15 КоАП РФ.
Напомним, в феврале текущего года в Артёме иностранец напал на девушку, изнасиловал её и отобрал ценные вещи на общую сумму 19 тысяч рублей.