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Дорогу «Смоленщина — Введенщина Чистые Ключи» перекроют из-за ремонта

С 20:00 5 июня до 20:00 6 июня будет прекращено движение транспортных средств на 4-м километре участка автомобильной дороги в Иркутском районе «Смоленщина — Введенщина Чистые Ключи».

Источник: ГУ МВД

Важная информация для иркутских автомобилистов, чей маршрут часто пролегает через Иркутский район со стороны Смоленщины. В ближайшее время здесь будет ограничено движение.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, с 20:00 5 июня до 20:00 6 июня будет прекращено движение транспортных средств на 4-м километре участка автомобильной дороги в Иркутском районе «Смоленщина — Введенщина Чистые Ключи». Связано это с проведением работ по ремонту водопропускной трубы. Работы будут вестись на протяжении 100 метров.

Движение автомобилей в объезд перекрытого участка будет осуществляться через автомобильную дорогу «Иркутск — Шелехов». Схема объезда представлена на схеме, которая размещена выше. Обязательно учитывайте информацию об ограничении движения и планируйте свой маршрут заранее.