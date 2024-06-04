Дорогу «Смоленщина — Введенщина Чистые Ключи» перекроют из-за ремонта

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, с 20:00 5 июня до 20:00 6 июня будет прекращено движение транспортных средств на 4-м километре участка автомобильной дороги в Иркутском районе «Смоленщина — Введенщина Чистые Ключи». Связано это с проведением работ по ремонту водопропускной трубы. Работы будут вестись на протяжении 100 метров.