За последние четыре дня в Кузбассе пропала ещё одна девочка-подросток

Полиция Киселёвска разыскивает без вести пропавшую 10-летнюю Диану Григорьеву. Накануне в 18 часов девочка ушла погулять и не вернулась домой.
На вид Диане 10−11 лет, худощавого телосложения, волосы светло-русые до плеч. Она была одета в синюю джинсовую куртку, синие джинсы и синие кеды на белой подошве.
Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении ребёнка, сообщить об этом по телефонам в Киселёвске: 8-(38464)-2−19−35, 2−37−30 или 02 (102 — с мобильного). Анонимность гарантируется.
Этот случай пропажи подростка стал вторым за последние четыре дня. Так, 31 мая из дома в Прокопьевске ушла 13-летняя школьница. Она не входила на связь почти три дня. Нашли девочку лишь вчера вечером, живой и невредимой. По одной из версий, она решила сбежать из дома.