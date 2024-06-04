За последние четыре дня в Кузбассе пропала ещё одна девочка-подросток

Этот случай пропажи подростка стал вторым за последние четыре дня. Так, 31 мая из дома в Прокопьевске ушла 13-летняя школьница. Она не входила на связь почти три дня. Нашли девочку лишь вчера вечером, живой и невредимой. По одной из версий, она решила сбежать из дома.