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Хабаровский край получит дополнительные деньги на достройку набережной

Врио губернатора Дмитрий Демешин поставил задачу сдать её к концу лета.

Источник: Правительство Хабаровского края

Деньги на строительство набережной в Хабаровске выделены федеральным правительством нашему региону.

В 2024 году ряд регионов получит дополнительное финансирование на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование туристических кластеров. Распоряжение о перераспределении на эти цели более 4,4 млрд рублей подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на сайт кабмина.

За счёт этих средств, в частности, будет завершено строительство набережной в Хабаровске. Работа идёт в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры».

Напомним, что врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин недавно осмотрел набережную и дал поручение завершить этот объект до конца лета. Люди должны быть защищены, чтобы не повторилась история с приморским Уссурийском, считает глава региона. Там незаконченная дамба не выдержала паводка в прошлом году, её прорвало, город затопило, что привело к колоссальным убыткам.

Теперь профильному блоку краевого правительства предстоит поработать особенно ударно, чтобы сдать объект в намеченные сроки.

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