Хабаровский край получит дополнительные деньги на достройку набережной

Напомним, что врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин недавно осмотрел набережную и дал поручение завершить этот объект до конца лета. Люди должны быть защищены, чтобы не повторилась история с приморским Уссурийском, считает глава региона. Там незаконченная дамба не выдержала паводка в прошлом году, её прорвало, город затопило, что привело к колоссальным убыткам.