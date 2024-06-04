Жителям Уфы напомнили об опасности тополиного пуха

«Обилие тополиного пуха в летние дни — благодатная “пища” для пожара. Этот легковоспламеняющийся природный материал вспыхивает от любой искры. Он скапливается во дворах, возле строений, стоянок автотранспорта. Его возгорание может добраться до зданий и сооружений. Объясните детям, что пух нельзя поджигать, в местах скопления почаще проводите уборку, проливайте водой, не допускайте халатного обращения с огнем, проводите тщательную подготовку территории к сварочным и другим огнеопасным работам».