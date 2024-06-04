Жителям Уфы напомнили об опасности тополиного пуха

Он повсюду — в траве, под деревьями, на дороге, в кустах, оконных рамах и даже в носу. Тополиный пух летом доставляет немало проблем аллергикам. Также является частой причиной возникновения пожаров. Выброшенный и непотушенный окурок, детская забава, неосторожность при обращении с огнем — от всего это пух воспламеняется в считанные секунды.
«Обилие тополиного пуха в летние дни — благодатная “пища” для пожара. Этот легковоспламеняющийся природный материал вспыхивает от любой искры. Он скапливается во дворах, возле строений, стоянок автотранспорта. Его возгорание может добраться до зданий и сооружений. Объясните детям, что пух нельзя поджигать, в местах скопления почаще проводите уборку, проливайте водой, не допускайте халатного обращения с огнем, проводите тщательную подготовку территории к сварочным и другим огнеопасным работам».
При сильном ветре пух легко поднимается, забивается во всевозможные щели лоджий и балконов многоэтажных домов. Непотушенный окурок или спичка, проведение огневых работ могут моментально привести к пожару.
Температура горения тополиного пуха достигает 800 градусов, сообщает МЧС России.
Чтобы тополиный пух не стал источником пожара, следует придерживаться определенных правил:
- не бросать непотушенные спички, окурки на тополиные дорожки;
- пресекать игры детей, связанные с поджиганием пуха;
- объяснить детям об опасности поджигания пуха;
- тщательно проводить подготовку к проведению сварочных и огневых работ;
- коммунальным службам и обслуживающим организациям следует обратить внимание на своевременную очистку, уборку, проливку дворов, иных мест скопления пуха;
- жителям частного сектора необходимо своевременно производить уборку придомовой территории — для улучшения эффекта пух смочить водой, затем смести его в кучу и убрать в мусорный контейнер.