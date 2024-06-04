В МЧС рассказали красноярцам об опасностях июня

Причинами ЧП могут стать неблагоприятные погодные условия и нарушение жителями правил безопасности.
Об основных рисках и опасностях июня, а также мерах профилактики рассказали в ГУ МЧС региона.
Так, при отдыхе на воде жителей просят не игнорировать запрещающие знаки и не купаться в несанкционированных местах, внимательно следить за детьми и не допускать, чтобы они самостоятельно уходили на водоем. Любителям рыбной ловли напоминают, что на лодке или катере обязательно надевать спасательный жилет.
Что касается гидрологической обстановки в крае, то сейчас она спокойная, говорят спасатели. Но в северной группе районов в результате обильного снеготаяния и осадков возможно затопление пониженных участков местности, размыв дорог и мостов, дамб на прудах и небольших водохранилищах от склонового стока и разлива рек, водой текущей поверх льда.
Также в МЧС рассказали, что в июне не ожидается значительного роста числа ландшафтных пожаров в южных (Минусинская группа районов) и центральных районах края (Ачинская, Канская, Красноярская группы районов). Однако продолжает действовать особый противопожарный режим, во время которого посещение лесов ограничено, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы.
«Не стоит забывать и про хищных животных, уже активизировались медведи. Будьте осторожны при посещении заповедника “Столбы” и экопарка “Гремячая грива”», — предупредили в МЧС.
Ухудшение геомагнитной обстановки в июне ожидается 23 и 29 числа — в эти периоды возможна сильная активность на Солнце. Так как во время магнитных бурь отмечается рост травматизма и несчастных случаев на транспорте и производстве, жителям рекомендуют исключить по возможности физические нагрузки и больше гулять на свежем воздухе.