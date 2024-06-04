В МЧС рассказали красноярцам об опасностях июня

Так, при отдыхе на воде жителей просят не игнорировать запрещающие знаки и не купаться в несанкционированных местах, внимательно следить за детьми и не допускать, чтобы они самостоятельно уходили на водоем. Любителям рыбной ловли напоминают, что на лодке или катере обязательно надевать спасательный жилет.