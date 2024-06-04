Сегодня погодные условия в Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса. Днем ожидается облачно с прояснениями, преимущественно по южной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами — сильные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. В утренние часы местами сгустится слабый туман. Ветер западный, днем умеренный, при грозах порывистый. Воздух прогреется до плюс 22−28 градусов.
Сильные дожди и грозы ожидаются сегодня в Беларуси
4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные дожди и грозы ожидаются сегодня в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.