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Сильные дожди и грозы ожидаются сегодня в Беларуси

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные дожди и грозы ожидаются сегодня в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +20° 3 м/с 94% 756 мм рт. ст. +20°
Источник: Reuters

Сегодня погодные условия в Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса. Днем ожидается облачно с прояснениями, преимущественно по южной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами — сильные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. В утренние часы местами сгустится слабый туман. Ветер западный, днем умеренный, при грозах порывистый. Воздух прогреется до плюс 22−28 градусов.