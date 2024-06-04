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Службы проката электросамокатов увеличили штрафы до 100 тыс. в Новосибирске

Уже существующие штрафы повысили и добавили новые.

Источник: Аргументы и факты

Размер суммы штрафов пересмотрели некоторые операторы кикшеринга. Например, Whoosh.

За передачу электросамокатов детям теперь предусмотрен штраф в 10 тысяч рублей и блокировка аккаунта (ранее только блокировка). Езда вдовём принесёт штраф в 5000 рублей (ранее 800), неспешивание на переходе будет стоить 1000 рублей (прежде регулировали ГАИ), а нарушение правил парковки — 500 рублей (так и осталось).

Кроме того, за инцидент по вине пользователя сервиса, повлекший причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц, положен штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Езда на электросамокате в пьяном виде или под наркотикам — 100 тысяч и блокировка аккаунта.

Штрафы будет выписать именно оператор кикшеринга, а не инспекторы ДПС.