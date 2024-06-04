Службы проката электросамокатов увеличили штрафы до 100 тыс. в Новосибирске

Кроме того, за инцидент по вине пользователя сервиса, повлекший причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц, положен штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Езда на электросамокате в пьяном виде или под наркотикам — 100 тысяч и блокировка аккаунта.