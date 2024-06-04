9 июня в центре Красноярска перекроют движение

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Движение транспорта будет ограничено в период подготовки и проведения Крестного хода от часовни Параскевы Пятницы до Поклонного креста на Стрелке.
Так, 9 июня перекрытия коснутся следующих участков:
— по ул. Степана Разина от территории парка «Покровский» до ул. Шахтеров с 10:00 до 14:00;
— по ул. Шахтеров от ул. Авиационная до ул. Игарская за 30 минут до начала прохождения колонны;
— по ул. Игарская от пересечения с круговым движением (ул. Брянская — ул. Сурикова) до ул. Шахтеров за 30 минут до начала прохождения колонны;
— по ул. Краснодонцев, ул. Олега Кошевого, ул. Герцена, ул. Писарева, ул. Чернышевского, ул. Заречная, ул. Фурманова, ул. Желябова, ул. Сосновского, ул. Линейная, ул. Загородная, ул. Енисейская, проезду вдоль домов № 8, № 12 по ул. Зои Космодемьянской на пересечении с ул. Степана Разина с 10:00 до 14:00;
— по ул. Диксона, ул. Дудинская на пересечении с ул. Шахтеров за 30 минут до начала прохождения колонны;
— по ул. Андрея Дубенского от пересечения с ул. Соревнования до ул. Игарская с 10:00 до 14:00;
— на проезде вдоль здания № 20 по ул. Качинская с 10:00 до 14:00;
— на проезде от перекрестка ул. Соревнования — ул. Андрея Дубенского до ул. Игарская с 10:00 до 14:00;
— на проезде от ул. Качинская в районе здания № 20 до пересечения с ул. Андрея Дубенского с 10:00 до 15:00;
— на съезде с ул. Карла Маркса на набережную р. Енисей в районе Вантового моста с 10:00 до 15:00;
— по ул. Конституции СССР от здания Арбитражного суда Красноярского края до дома № 7 по ул. Конституции с 10:00 до 16:00;
— на площади возле здания Красноярского краевого Дворца пионеров и школьников с 10:00 до 16:00;
— на проезде от ул. Конституции СССР вдоль правого берега р. Кача до набережной р. Енисей с 10:00 до 16:00;
— на съезде с ул. Карла Маркса на набережную р. Енисей в районе Музейного центра «Площадь Мира» с 08:00 до 16:00.
Кроме того, мэрия предупреждает, что на всех участках с 18:00 8 июня до 16:00 9 июня будет запрещена остановка и стоянка автомобилей.