Ольга Бузова извинилась перед уфимцами

«Если кто-то не готов на меня смотреть, может пропустить встречу со мной. Я человек эмпатичный и люблю людей. Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно. Не ищите зло там, где его нет. Уфа — прекрасный город, в котором живут не менее прекрасные люди! Оставайтесь такими всегда», — отметила она.