Ольга Бузова извинилась перед уфимцами

Певица Ольга Бузова, наряды которой на фестивале VK Fest в Уфе вызвали широкий общественный резонанс, принесла извинения жителям города.
Напомним, в этом году День защиты детей, 1 июня, в столице Башкирии впервые прошел популярный музыкальный фестиваль. Ольга Бузова предстала перед зрителями в откровенном костюме, что вызвало одновременно как негодование, так и восторг со стороны уфимцев. В этот день на фестиваль пришло много детей, перед которыми и предстала певица. Пользователи в сети назвали произошедшее «голой вечеринкой-2».
Первым публично ее раскритиковал депутат Госсобрания Рустем Ахмадинуров. Его поддержали и некоторые коллеги. Солидарность с жителями Башкирии проявила и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она также посчитала наряд артистки слишком откровенным. Скандал дошел и до Следственного комитета, который принял информацию для изучения и принятия мер реагирования в пределах компетенции ведомства.
В мэрии города объяснили, что Ольга Бузова выступала в рамках фестиваля и «городская площадка для данных мероприятий, репертуар и сценические костюмы артистов не обсуждались».
Сама Бузова отметила, что выступает на этом фестивале семь лет подряд и ее сценические образы всегда были яркими и обсуждаемыми.
«В этом году, я, не изменяя себе, тоже вышла в ярком образе. Для меня сцена — это часть жизни. Я всегда тщательно готовлюсь к выступлениям и шью новые наряды. Зрители при желании могли прийти на программу любого артиста. Но выбрали меня, ибо у нас особая связь с аудиторией».
При этом она добавила, что у фестиваля есть возрастное ограничение и заранее публикуется список артистов и тайминг.
«Если кто-то не готов на меня смотреть, может пропустить встречу со мной. Я человек эмпатичный и люблю людей. Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно. Не ищите зло там, где его нет. Уфа — прекрасный город, в котором живут не менее прекрасные люди! Оставайтесь такими всегда», — отметила она.