«Ни одно обещание не выполнил»: жители острова, где умерла женщина из-за отсутствия переправы, высказались в прямом эфире

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о состоянии баржи на остров Путятина. Не так давно возникла очередная угроза транспортной блокады: у перевозчика не хватало топлива, в чем он обвинил администрацию ЗАТО Фокино. Та, в свою очередь, настаивала на том, что компания хочет возложить на муниципальный бюджет расходы на собственных управленцев… К счастью, на момент публикации (после вмешательства региональной власти) с переправой все хорошо. Вот только слишком часто небольшой остров становится предметом скандальных новостей.
Мы решили дать слово местным жителям, которым было что сказать — в прямо эфире радио «Комсомольская правда». Для тех, кто не успел послушать, публикуем, что тревожит островитян, в материале.
Транспортная блокада
Виктор Бычихин живет на острове еще с 1960 года. Он утверждает, что за все это время особых жалоб на условия никогда не было. По словам Виктора Ивановича, проблемы начались только несколько лет назад, когда место главы ЗАТО Фокино занял Александр Баранов (фигура управленца уже стала «медийной» — с начала 2024 года чиновник под следствием).
Люди до сих пор с ужасом вспоминают отсутствие переправы в 2023 году. Тогда из-за неисправной баржи скончалась молодая многодетная мама: ее просто некому было доставить в больницу. Повторения трагедии никто не хочет, люди следят за состоянием баржи и наличием горюче-смазочных материалов.
«В администрации говорили, что топливо оплачено, но перевозчик утверждал иное. Сейчас переправа ходит исправно, нареканий нет. Они буквально выбили финансирование от администрации. До этого приходилось что-то искать и придумывать: у организации были долги и за топливо, и по зарплатам сотрудников», — рассказал Виктор Иванович.
Как уверяет собеседник, ситуация разрешилась благодаря губернатору края Олегу Кожемяко и усилиями подрядчиков. Так что же, каждый раз для муниципальной проблемы подключать властей региона?
Аварийный пирс, сломанные суда
В 2022 году, напомнил житель в эфире радио, путятинцы записали эмоциональное видеобращение к властям и компетентным органам: просили разработать варианты добраться до «большой земли»: восстановить причалы, увеличить число рейсов. Изменения пришли, например, появился катер на воздушной подушке (правда, ходил он не регулярно).
«Более того, Баранов на собрании с жителями в 2023 году заявил, что уже заключены договоры по ремонту дорог, а ничего не сделано. С пирсами та же история: изменений не наблюдается. Ни одно из обещаний главы ЗАТО Фокино пока не исполнено», — подчеркнул Виктор Бычихин.
К счастью, основные потребности людей закрыты. По словам жителя, на острове есть аптека, фельдшерско-акушерский пункт, два продуктовых магазина.
"Лекарства нам привозят на барже, как и продукты. Все стоит примерно так же, как и во Владивостоке. Если нужен, например, какой-то особый препарат, а не первой необходимости — можно заказать, его привезут. А если человеку стало очень плохо, нужно обращаться к специалистам на материке, здесь могут оказать только первую медицинскую помощь.
Пожарная машина тоже есть, недавно обновили карету скорой", — сообщил собеседник.
Под следствием
Напомним, после транспортной блокады 2022-го года глава поселения Путятин Людмила Полубояркина ушла с должности по собственному желанию. Замминистра транспорта Приморья Григорий Плотницкий был отстранен. И только Александр Баранов продолжил занимать свой пост.
Его обвинили в халатности только в апреле 2024 года, его делом занимаются следователи. На рабочем месте он не появляется, со слов жителей. Находится под подпиской о невыезде и ждет окончательного решения по уголовному делу. По версии следствия, мужчина проявил преступную небрежность: не обеспечил своевременного финансирования ремонта судна СП «Путятин», не организовал работу по транспортировке 35-летней женщины на материковую часть. Это, предварительно, и привело к трагедии.
Максимальная санкция статьи предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на такой же период.