«Ни одно обещание не выполнил»: жители острова, где умерла женщина из-за отсутствия переправы, высказались в прямом эфире

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о состоянии баржи на остров Путятина. Не так давно возникла очередная угроза транспортной блокады: у перевозчика не хватало топлива, в чем он обвинил администрацию ЗАТО Фокино. Та, в свою очередь, настаивала на том, что компания хочет возложить на муниципальный бюджет расходы на собственных управленцев… К счастью, на момент публикации (после вмешательства региональной власти) с переправой все хорошо. Вот только слишком часто небольшой остров становится предметом скандальных новостей.