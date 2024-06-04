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Девушек из России продают мексиканцам в снятой в Приморье короткометражке

Боевик появился на YouTube.

Источник: Скриншот

Короткометражный фильм «Пленница» (16+) о торговле женщинами, снятый во Владивостоке, появился на YouTube-канале режиссёра, продюсера и автора сценария Максима Сапунцова.

Сюжет 17-минутной картины строится вокруг похищения девушек в России международным преступным синдикатом, который затем продаёт их мексиканскому картелю. Одна из девушек сбегает во время встречи глав синдиката и начинает противостоять преступникам.

В роли пленницы снялась Марина Бугаец. Помогал в съёмках портал «Кино Приморья».

Напомним, сейчас в Приморье снимают полнометражный фильм «Большая земля» с актёрами из «Бригады» (18+) и «Слова пацана» (18+).

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