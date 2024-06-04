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Дожди, грозы и град обрушатся на Башкирию

В Башкирии прогнозируется жаркая погода с градом, грозами и дождями.

Сейчас в Ричмонде: +20° 3 м/с 94% 756 мм рт. ст. +20°
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ожидаются жаркие, но опасные дни. Как сообщают республиканские синоптики, на республику обрушатся грозы, ливни и град.

— Завтра, 5 июня, в отдельных районах Башкирии прогнозируется шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью +12,+17°, днем +24,+29°, — говорится в прогнозе.

Синоптики Башгидрометцентра также предупреждают о чрезвычайной пожароопасности. Жителям республики стоит воздержаться от разжигания огня в лесах и степях.

Характер погоды не изменится и в четверг, 6 июня. Синоптики обещают кратковременные дожди, грозы.

— Ветер западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +13,+18°, днем +23,+28°, — заключили в Башгидромете.