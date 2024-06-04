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Фальшивый говяжий фарш обнаружили специалисты в Хабаровске

Компании объявили предостережение.

Источник: Комсомольская правда

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора обнаружило признаки фальсификации в партии говяжьего фарша, произведенного в Хабаровске. компании объявили предостережение. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Во время работы по обеспечению безопасности пищевой продукции инспектор отобрал пробы от партии фарша и передал их на исследование в ветеринарную лабораторию.

«Подтверждено присутствие в говяжьем фарше не заявленных производителем ДНК курицы и свиньи, что нарушает требование технических регламентов Таможенного союза “О безопасности пищевой продукции”, “О безопасности мяса и мясной продукции” и “Пищевая продукция в части ее маркировки”, — рассказали в Россельхознадзоре.

Это говорит об удешевлении сырья, что является фальсификацией. Компания приняла необходимые меры по устранению нарушений.

После этого сотрудники Управления приняли решение возобновить действие деклараций о соответствии.