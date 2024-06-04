Фальшивый говяжий фарш обнаружили специалисты в Хабаровске

«Подтверждено присутствие в говяжьем фарше не заявленных производителем ДНК курицы и свиньи, что нарушает требование технических регламентов Таможенного союза “О безопасности пищевой продукции”, “О безопасности мяса и мясной продукции” и “Пищевая продукция в части ее маркировки”, — рассказали в Россельхознадзоре.