В Перми открыли памятник бойцам, погибшим на СВО

В Кировском районе Перми 3 июня открыли памятник бойцам, погибшим в СВО. Он установлен на Аллее памяти героев-участников СВО в Закамске, на улице Кировоградская, 26.
В открытии мемориала приняли участие родственники погибших бойцов, участники СВО, военные и политики. Также в церемонии участвовал губернатор Дмитрий Махонин. С просьбой установить памятник солдатам, к нему обратилась мама погибшего военнослужащего, руководитель Благотворительного фонда «Солдатам Урала» памяти Дмитрия Лашова Елена Беляева.
После гибели единственного сына она открыла фонд и регулярно возит гуманитарную помощь ребятам за ленточку. Памятник выполнен из гранитной плиты, на нем изображен солдат и надпись: «Посвящается участникам специальной военной операции, жизнь свою отдавшим, защищая Родину» и «Быть воином — жить вечно».