В Перми открыли памятник бойцам, погибшим на СВО

После гибели единственного сына она открыла фонд и регулярно возит гуманитарную помощь ребятам за ленточку. Памятник выполнен из гранитной плиты, на нем изображен солдат и надпись: «Посвящается участникам специальной военной операции, жизнь свою отдавшим, защищая Родину» и «Быть воином — жить вечно».