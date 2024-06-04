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В Перми открыли памятник бойцам, погибшим на СВО

Монумент находится на Аллее памяти в Закамске.

Источник: Соцсети

В Кировском районе Перми 3 июня открыли памятник бойцам, погибшим в СВО. Он установлен на Аллее памяти героев-участников СВО в Закамске, на улице Кировоградская, 26.

В открытии мемориала приняли участие родственники погибших бойцов, участники СВО, военные и политики. Также в церемонии участвовал губернатор Дмитрий Махонин. С просьбой установить памятник солдатам, к нему обратилась мама погибшего военнослужащего, руководитель Благотворительного фонда «Солдатам Урала» памяти Дмитрия Лашова Елена Беляева.

После гибели единственного сына она открыла фонд и регулярно возит гуманитарную помощь ребятам за ленточку. Памятник выполнен из гранитной плиты, на нем изображен солдат и надпись: «Посвящается участникам специальной военной операции, жизнь свою отдавшим, защищая Родину» и «Быть воином — жить вечно».