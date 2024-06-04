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Красноярской ТЭЦ-2 назначили нового директора

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Эту должность занял Иван Какорин. До назначения он больше двух лет занимал пост руководителя Абаканской ТЭЦ в Хакасии. Новому руководителю — 57 лет, его общий стаж в энергетике составляет 37 лет.

Источник: Енисейский филиал СГК

Олег Бубновский, занимавший ранее должность директора Красноярской ТЭЦ-2, возглавил АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», в состав которой входят все предприятия СГК в Красноярском крае, Хакасии и Тыве.

В 1992 году Иван Какорин окончил Красноярский политехнический институт по специальности «Тепловые электрические станции». Свою трудовую деятельность в энергетике Иван Валерьевич начал с Назаровской ГРЭС, где прошел путь от машиниста-обходчика по котельному оборудованию до главного инженера.

Он участвовал в модернизации энергоблока № 7 Назаровской ГРЭС. Проект реализовывался в рамках программы ДПМ и был направлен на повышение мощности станции.

В 2018 году Иван Какорин вступил в должность директора Минусинской ТЭЦ. В конце 2021 года он возглавил Абаканскую ТЭЦ в Хакасии, где продолжил реализацию крупного инвестиционного проекта по переводу теплоснабжения Черногорска на Абаканскую ТЭЦ. Под его руководством прошел самый сложный период организации работы теплоисточника, обеспечивающего ресурсами два города. В минувшем отопительном сезоне число потребителей Абаканской ТЭЦ еще увеличилось за счет перевода на тепло от станции, так называемых, малых сел в Усть-Абаканском районе.

За время работы в энергетической отрасли Иван Валерьевич проявил себя как грамотный специалист и ответственный руководитель. Его трудовые достижения отмечены благодарностью Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации, имеет звание «Почетный ветеран труда АО “Енисейская ТГК (ТГК-13)”, награжден нагрудным знаком СГК “За заслуги в энергетике II степени”.

На Красноярской ТЭЦ-2 Иван Какорин продолжит реализацию проектов и программ, направленных обеспечение стабильности и эффективности работы оборудования электростанции и повышение надежности и качества обеспечения энергией столицы края.