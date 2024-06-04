Красноярской ТЭЦ-2 назначили нового директора

В 1992 году Иван Какорин окончил Красноярский политехнический институт по специальности «Тепловые электрические станции». Свою трудовую деятельность в энергетике Иван Валерьевич начал с Назаровской ГРЭС, где прошел путь от машиниста-обходчика по котельному оборудованию до главного инженера.

В 2018 году Иван Какорин вступил в должность директора Минусинской ТЭЦ. В конце 2021 года он возглавил Абаканскую ТЭЦ в Хакасии, где продолжил реализацию крупного инвестиционного проекта по переводу теплоснабжения Черногорска на Абаканскую ТЭЦ. Под его руководством прошел самый сложный период организации работы теплоисточника, обеспечивающего ресурсами два города. В минувшем отопительном сезоне число потребителей Абаканской ТЭЦ еще увеличилось за счет перевода на тепло от станции, так называемых, малых сел в Усть-Абаканском районе.