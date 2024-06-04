Красноярской ТЭЦ-2 назначили нового директора

Олег Бубновский, занимавший ранее должность директора Красноярской ТЭЦ-2, возглавил АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», в состав которой входят все предприятия СГК в Красноярском крае, Хакасии и Тыве.
В 1992 году Иван Какорин окончил Красноярский политехнический институт по специальности «Тепловые электрические станции». Свою трудовую деятельность в энергетике Иван Валерьевич начал с Назаровской ГРЭС, где прошел путь от машиниста-обходчика по котельному оборудованию до главного инженера.
Он участвовал в модернизации энергоблока № 7 Назаровской ГРЭС. Проект реализовывался в рамках программы ДПМ и был направлен на повышение мощности станции.
За время работы в энергетической отрасли Иван Валерьевич проявил себя как грамотный специалист и ответственный руководитель. Его трудовые достижения отмечены благодарностью Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации, имеет звание «Почетный ветеран труда АО “Енисейская ТГК (ТГК-13)”, награжден нагрудным знаком СГК “За заслуги в энергетике II степени”.
На Красноярской ТЭЦ-2 Иван Какорин продолжит реализацию проектов и программ, направленных обеспечение стабильности и эффективности работы оборудования электростанции и повышение надежности и качества обеспечения энергией столицы края.