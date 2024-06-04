Жару до +32 градусов прогнозируют в Новосибирске в июне

В среднем температурный фон ожидается в пределах +15…+18 градусов, что соответствует климатической норме. Однако ночные температуры в первой декаде июня могут опускаться до −2 градусов по Цельсию, с возможными заморозками. Затем дневная температура будет колебаться от +15 до +25 градусов.
Лишь в отдельные дни второй половины июня ожидается повышение температуры до +32 градусов по Цельсию. Кроме того, в течение месяца прогнозируются осадки различной интенсивности, местами с грозами, преимущественно в первой, второй и третьей декадах, — пишет НГС.
В целом, по словам начальника отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Натальи Кичановой, месячное количество осадков и средняя температура воздуха в Новосибирске в июне ожидаются около климатической нормы.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске почти весь июнь будет пасмурным и дождливым.
Егор САФРОНОВ.