Жару до +32 градусов прогнозируют в Новосибирске в июне

В среднем температурный фон ожидается в пределах +15…+18 градусов, что соответствует климатической норме. Однако ночные температуры в первой декаде июня могут опускаться до −2 градусов по Цельсию, с возможными заморозками. Затем дневная температура будет колебаться от +15 до +25 градусов.