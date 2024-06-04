Новосибирцы рвут на продажу редкие огоньки и дикие пионы

Жители региона бездумно рвут редкие дикоросы — пионы и огоньки — для продажи на рынках или для украшения дома. Об этом КП-Новосибирск рассказал известный биолог Алексей Яновский.
— Недавно в транспорте я увидел женщину с детьми, в руках она держала букет из огоньков и дикого пиона. Точно купила. Если наши жители продолжат рвать эти растения, они просто покинут регион, — отметил ученый.
По мнению Алексея Яновского, цветы продолжают расти в области благодаря птицам, которые разносят семена и делают их оболочку более тонкой.
Биолог также отметил, что накануне забрел на поляну, усеянную огоньками. Она расположена на другом берегу от Каинской заимки. Место практически нетронуто людьми.
Дикие пионы же биолог встречает очень редко. Этим растениям нужно 10 лет, чтобы расцвести.