Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ирина Салтыкова выступит на Дне города в Новосибирске

Она споет свои песни в Центральном парке для новосибирцев.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске на Дне города выступит Ирина Салтыкова. Выступление певицы пройдет в Центральном парке города. Об этом КП-Новосибирск сообщила Ирина Соловьёва, руководитель управления культуры мэрии Новосибирска. Она также перечислила, какие звезды выступят на празднике.

— Будет выступать исполнитель Kamazz, также выступит группа «Пицца», отдельно пройдет рок-фестиваль «Ветер Сибири», по хэдлайнерам фестиваля еще проходят обсуждения, ближе к празднованию Дня города мы точно озвучим, какие исполнители к нам приедут, — рассказала КП-Новосибирск Ирина Соловьёва.

Ранее КП-Новосибирск писала, что на День города в Новосибирске не будут перекрывать движение в центре. И также о том, что празднования пройдут на четырех основных площадках.

шоу