Ирина Салтыкова выступит на Дне города в Новосибирске

В Новосибирске на Дне города выступит Ирина Салтыкова. Выступление певицы пройдет в Центральном парке города. Об этом КП-Новосибирск сообщила Ирина Соловьёва, руководитель управления культуры мэрии Новосибирска. Она также перечислила, какие звезды выступят на празднике.
— Будет выступать исполнитель Kamazz, также выступит группа «Пицца», отдельно пройдет рок-фестиваль «Ветер Сибири», по хэдлайнерам фестиваля еще проходят обсуждения, ближе к празднованию Дня города мы точно озвучим, какие исполнители к нам приедут, — рассказала КП-Новосибирск Ирина Соловьёва.
Ранее КП-Новосибирск писала, что на День города в Новосибирске не будут перекрывать движение в центре. И также о том, что празднования пройдут на четырех основных площадках.