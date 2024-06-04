Волгоградские медики провели уникальную операцию на желчном пузыре

Как сообщили в облздраве, новую методику внедрили на базе научного медицинского центра в Волжском. В условиях рентгеноперационной специалисты успешно выполнили мини-инвазивную эндоскопическую операцию — папиллосфинктеротомию с литэкстракцией по удалению конкрементов из общего желчного протока.