Волгоградские медики провели уникальную операцию на желчном пузыре

Как сообщили в облздраве, новую методику внедрили на базе научного медицинского центра в Волжском. В условиях рентгеноперационной специалисты успешно выполнили мини-инвазивную эндоскопическую операцию — папиллосфинктеротомию с литэкстракцией по удалению конкрементов из общего желчного протока.
Такое вмешательство потребовалось пациентке, которая долгое время страдала от желчнокаменной болезни и конкрементов в желчных протоках. Операция прошла при участии хирургов-эндоскопистов центра и заведующей отделением эндоскопии больницы № 25.
Современный метод лечения поможет бороться с желчнокаменной болезнью без проведения открытой операции. Такие операции уменьшают риски осложнений и период реабилитации.
Добавим, что в Волгоградской области повышению качества и доступности медпомощи уделяется особое внимание. Соответствующие задачи поставил губернатор Андрей Бочаров. На системной основе в регионе строятся новые медицинские учреждения, ремонтируются и модернизируются существующие.
Благодаря реализации регпроекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» для медучреждений региона приобретают современную технику и оборудование, с 2019 года было закуплено 510 единиц медтехники, включая «тяжелое» оборудование: 3 аппарата МРТ, 8 компьютерных томографов, 7 ангиографических установок.