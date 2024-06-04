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Российский флаг установили на горе в Дивногорске

Его отремонтировали и вернули на место.

Источник: Соцсети

На дивногорской горе снова поставили российский флаг.

Порывы сильного ветра весной сломали флагшток и его основание, поделился глава города Дивногорска Сергей Егоров.

Специалисты восстановили поврежденные инструкции и доставили его к подножию горы. Устанавливали отремонтированный флаг бывший альпинист и сотрудник МЧС Василий Кудров вместе с товарищем.

Огромное спасибо, что удалось установить главный символ нашего государства на знаковом и привычном горожанам месте! Готовимся ко Дню России и Дню Города!, — поделился Сергей Егоров, глава города Дивногорска.

Отметим, что на Николаевской сопке в Красноярске, в преддверии Дня Победы, поднимали копию Знамени Победы. Его установили на самую высокую точку в городе, где ранее был установлен самый высокий флагшток с флагом России за Уралом.