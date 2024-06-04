Красноярская полиция в магазине с одеждой обнаружила пятерых нелегалов

В Кировском района Красноярске полиция провела рейд на предмет соблюдения миграционного законодательства. Нагрянула в крупный магазин одежды в микрорайоне «Первомайский». Всех, кто там был, доставили в отдел полиции для установления личности. Кстати, один мужчина при виде сотрудников в погонах, пытался спрятаться среди вороха одежды — не вышло. Выяснилось, что у него не было документов.
У всех гастарбайтеров взяли образцы буккального эпителия и проверили по оперативным учетам. В результате составили шесть протоколов в отношении пяти граждан ближнего зарубежья. Всем вынесено решение о депортации. Двое детей пока временно помещены в Центр семьи и детей.
Вместе с административными правонарушениями, полицейские выявили один факт состава уголовного преступления, по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».