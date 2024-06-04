Школьник из Екатеринбурга стал победителем телевикторины «Умницы и умники»

Юный екатеринбуржец Кирилл Епишенков, учащийся Специализированного учебно-научного центра УрФУ, стал победителем XXXII сезона телевизионной викторины «Умницы и умники». Напомним, Свердловская область по инициативе губернатора Евгения Куйвашева вошла в число субъектов России, где проводится конкурс среди школьников для участия в легендарной гуманитарной олимпиаде, победители которой без вступительных испытаний зачисляются в МГИМО. Весной 2023 года региональный отбор на участие в телеперадче прошли шесть уральских школьников.