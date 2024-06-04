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Школьник из Екатеринбурга стал победителем телевикторины «Умницы и умники»

Победители телевикторины без вступительных испытаний зачисляются в МГИМО.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

Юный екатеринбуржец Кирилл Епишенков, учащийся Специализированного учебно-научного центра УрФУ, стал победителем XXXII сезона телевизионной викторины «Умницы и умники». Напомним, Свердловская область по инициативе губернатора Евгения Куйвашева вошла в число субъектов России, где проводится конкурс среди школьников для участия в легендарной гуманитарной олимпиаде, победители которой без вступительных испытаний зачисляются в МГИМО. Весной 2023 года региональный отбор на участие в телеперадче прошли шесть уральских школьников.

По итогам призером телевикторины стал еще один свердловчанин — учащийся школы № 34 Каменска-Уральского Матвей Чигинцев.

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