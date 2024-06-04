В Новосибирске при строительстве ГЧП-поликлиник выявлены нарушения

В марте одна из семи поликлиник была допущена к эксплуатации. Генеральный директор Группы «ВИС» Сергей Юдин заявил о намерении завершить строительство всех объектов согласно договоренностям с правительством Новосибирской области. В пресс-службе компании пояснили, что две поликлиники готовы к сдаче, а работы по остальным продолжаются.