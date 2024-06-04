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В Новосибирске при строительстве ГЧП-поликлиник выявлены нарушения

В Новосибирске выявлены нарушения при строительстве пяти из семи поликлиник в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП).

Источник: Сиб.фм

Представители областной инспекции Государственного строительного надзора сообщили ТАСС, что проблемы связаны с фундаментами, заменой строительных материалов и организацией строительных площадок.

Руководитель инспекции Алексей Нечунаев отметил, что в ходе проверки объектов здравоохранения были выявлены нарушения в проектной документации, включая проблемы с фундаментами, заменой стройматериалов, организацией строительных площадок и недостатками в железобетонных конструкциях.

На данный момент инспекция контролирует пять строящихся объектов: четыре поликлиники в Кировском и Ленинском районах, а также одну в Заельцовском районе Новосибирска.

В марте одна из семи поликлиник была допущена к эксплуатации. Генеральный директор Группы «ВИС» Сергей Юдин заявил о намерении завершить строительство всех объектов согласно договоренностям с правительством Новосибирской области. В пресс-службе компании пояснили, что две поликлиники готовы к сдаче, а работы по остальным продолжаются.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что прокуратура выявила нарушения на 900 тысяч при строительстве школы в Новосибирской области.

строительство