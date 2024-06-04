В Центральном округе Новосибирска ограничили движение и парковку

Временные ограничения для движения транспорта и парковки действуют в Центральном округе Новосибирска — ООО «НТСК» ремонтирует теплотрассу. Об этом предупредили в мэрии города.
До 10 июня на 6 метров сузили парковочный карман вдоль дороги по проспекту Димитрова, 5.
Дорогу по улице Весенняя в районе дома № 8 закрыли до 11 июня.
На 2,5 метра стала короче дорога на улице Линейная в районе дома № 122. Ограничение будет действовать до 13 июня.
Водители должны руководствоваться знаками и информационными щитами.