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В Омске ищут офтальмолога на зарплату до 300 тысяч рублей

Омичам назвали самые высокооплачиваемые вакансии в июне.

Источник: Om1.ru

Аналитики «Зарплаты.ру» назвали топ самых высокооплачиваемых вакансий, опубликованных в Омске в июне.

На первом месте в списке — офтальмолог-витреоретинальный хирург. Работодатель готов предложить ему до 300 тысяч рублей в месяц. В обязанности новоиспеченного войдут: полный спектр хирургии заднего отрезка глаза, весь комплекс оптико-реконструктивной хирургии при тяжелых травматических повреждениях глаза, проведение операций при патологии центрального отдела сетчатки. О требованиях к кандидату в объявлении не сообщается.

На втором месте в списке — машинист железнодорожно-строительной машины с зарплатой до 160 тысяч рублей. Такую же сумму в Омске может получать ветеринарный врач.