В Омске ищут офтальмолога на зарплату до 300 тысяч рублей

На первом месте в списке — офтальмолог-витреоретинальный хирург. Работодатель готов предложить ему до 300 тысяч рублей в месяц. В обязанности новоиспеченного войдут: полный спектр хирургии заднего отрезка глаза, весь комплекс оптико-реконструктивной хирургии при тяжелых травматических повреждениях глаза, проведение операций при патологии центрального отдела сетчатки. О требованиях к кандидату в объявлении не сообщается.