Как мошенники обманывают покупателей земли в Крыму

Покупатели земли в Крыму часто попадаются в сети мошенников, которые предлагают участки сельскохозяйственного назначения, заверяя, что вид разрешенного использования такой недвижимости можно вскоре быстро и легко изменить.
Например, перевести в ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) или рекреацию. Площадки кишат подобного рода объявлениями, предупреждает эксперт.
«Написано: “Вы просто на пороге перевода вашей земли в другое назначение”. “Вы в шаге от того, чтобы стать миллионером за счет покупки данного земельного участка”. Я хотела бы предостеречь», — сказала эксперт.
Она напомнила, что сельскохозяйственная земля в России — в приоритете. И для ее перевода в другое назначение нужны веские основания. Процедура это нестандартная и нелегкая, заметила эксперт. И заканчивается она, как правило, не в пользу обманутого покупателя.
«Это очень частый вопрос, который в 90% случаев неосуществим. Поэтому, пожалуйста, не обманывайтесь на этот счет. И когда вам кажется, что вы инвестируете в сельскохозяйственную землю, будьте очень осторожны и заранее все выясняйте», — резюмировала эксперт.
В Севастополе 3 июня стало известно, что из департамента по имущественным и земельным отношениям в связи с утратой доверия уволена замначальника одного из отделов. Это произошло после проверки прокуратурой оформленных ею документов для передачи в пользование земельных участков нескольким гражданам.