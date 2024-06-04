Как мошенники обманывают покупателей земли в Крыму

«Это очень частый вопрос, который в 90% случаев неосуществим. Поэтому, пожалуйста, не обманывайтесь на этот счет. И когда вам кажется, что вы инвестируете в сельскохозяйственную землю, будьте очень осторожны и заранее все выясняйте», — резюмировала эксперт.