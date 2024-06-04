В Волгограде замдиректора фирмы уволили после скандала со скорой

Напомним, 30 мая во дворе жилого дома № 5 на ул. Гагарина в Волгограде между водителем внедорожника и бригадой скорой помощи случился конфликт.
Объектив видеокамеры зафиксировал, как иномарка мешала медикам выехать из арки. После перепалки водитель автомобиля Jaecoo все-таки освободил дорогу для скорой помощи. Также стало известно, что за рулем внедорожника находился замдиректора ФГУП «Охрана», подведомственного Росгвардии.
Вину мужчина не признал, заявляя, что именно водитель скорой повел себя неправильно.
Однако в понедельник, 3 июня, стало известно об увольнении замруководителя главы охранного предприятия, об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он отметил, что такое решение было принято руководством Росгвардии.