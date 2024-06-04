Жители Омской области переплатили за электроэнергию почти миллиард рублей

«По результатам проверки были выданы предписания с требованием устранить выявленные нарушения», — отметили в пресс-службе.
В ведомстве пояснили, что необходимо изучить расходы на сумму свыше 13,5 миллиардов рублей, которые уже были учтены, и выяснить, насколько они экономически обоснованы. Кроме того, необходимо убрать необоснованные расходы, которые были учтены региональной энергетической комиссией (РЭК).
Выяснилось, что при установлении тарифов на услуги по передаче электроэнергии, были использованы неверные индексы потребительских цен, да и не учитывались мероприятия по сокращению технологических потерь. Представители антимонопольной службы выяснили, что сравнительный анализ расходов на транспортирование ТКО не проводился, информирует «Город55».
Напомним, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассчитала предельные обоснованные цены на электроэнергию для газовых и угольных ТЭС на сутки вперед.