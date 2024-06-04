Жители Омской области переплатили за электроэнергию почти миллиард рублей

В ведомстве пояснили, что необходимо изучить расходы на сумму свыше 13,5 миллиардов рублей, которые уже были учтены, и выяснить, насколько они экономически обоснованы. Кроме того, необходимо убрать необоснованные расходы, которые были учтены региональной энергетической комиссией (РЭК).