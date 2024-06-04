Гроб с телом Чилингарова доставили в храм Христа Спасителя

Чилингаров скончался в минувшую субботу на 85-м году жизни после продолжительной и тяжёлой болезни.
Президент РФ Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями отметил, что Чилингаров был поистине человеком-легендой, он внес огромный научный, творческий вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы.
После прощания полярника похоронят на Новодевичьем кладбище.
Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Ленинграде. В 1963 году окончил Ленинградское высшее инженерно-морское училище имени адмирала Макарова по специальности «океанолог». С 1963 по 1965 годы — инженер-океанолог обсерватории Тикси Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. В сентябре 1969 года был назначен начальником молодежной научно-исследовательской станции «Северный полюс-19». В 1971 году возглавил коллектив станции Беллинсгаузен 17-й Советской антарктической экспедиции. В 1973-м на ледоколе «Владивосток» организовал дрейфующую станцию «Северный полюс-22».
Летом 2007 года Чилингаров был руководителем арктической экспедиции на судне «Академик Федоров», в ходе которой он лично руководил погружениями глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2» на дно океана в точке Северного полюса. «Мир-1» (на его борту находился Чилингаров) установил на дне титановый флаг России и капсулу с посланием будущим поколениям. За проявленное мужество и героизм в экстремальных условиях и успешное проведение арктической экспедиции на судне «Академик Федоров» Чилингарову было присвоено звание Героя России.
Награжден многочисленными орденами и медалями. Как первый в мире человек, который в течение шести месяцев побывал на Южном и Северном полюсах, Чилингаров был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
Чилингаров был членом-корреспондентом Российской академии наук, входил в руководство международных научных организаций, занимающихся исследованиями в Арктике и Антарктике. Его авторству принадлежит более 50 научных трудов.