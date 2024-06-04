Гроб с телом Чилингарова доставили в храм Христа Спасителя

Летом 2007 года Чилингаров был руководителем арктической экспедиции на судне «Академик Федоров», в ходе которой он лично руководил погружениями глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2» на дно океана в точке Северного полюса. «Мир-1» (на его борту находился Чилингаров) установил на дне титановый флаг России и капсулу с посланием будущим поколениям. За проявленное мужество и героизм в экстремальных условиях и успешное проведение арктической экспедиции на судне «Академик Федоров» Чилингарову было присвоено звание Героя России.