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Очереди из легковушек и фур сохраняются на границах Беларуси и ЕС

Скопления из фур и легковушек образовались почти по всем направлениям, а на белорусско-польской границе в очередях стоят еще и рейсовые автобусы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 июн — Sputnik. Более 565 легковых и 2430 грузовых автомобилей скопились в очередях в пунктах пропуска на границах Беларуси с сопредельными странами ЕС, об этом свидетельствуют данные Погранкомитета республики.

Во вторник утром очереди из легковых автомобилей отмечаются по двум направлениям — литовском и польском.

В частности, на белорусско-литовской границе в погранпереходе «Каменный Лог» насчитывается в настоящий момент 100 машин, в «Беняконях» — 65 авто. В пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе въезда в ЕС ожидают 400 автомобилей и 80 рейсовых автобусов.

Что касается очередей из большегрузов, то они образовались по всем направлениям.

Самым загруженным является литовское, где в двух действующих пунктах пропуска суммарно находится 1590 фур, из них 800 в «Каменном Логе» и 790 — в ПП "Бенякони.

Через погранпереход «Григоровщина» на границе с Латвией пытаются выехать в Евросоюз более 540 фур. А в «Козловичах» на польской границе сейчас находится 300 большегрузов.

Закрытие КПП на белорусско-литовской границе.

Литовские власти приняли решение с 1 марта закрыть два пункта пропуска — «Лаворишкес» и «Райгардас» («Котловка» и «Привалка» с белорусской стороны).

Таким образом, на границе Беларуси с Литвой остались только два действующих КПП — «Мядининкай» («Каменный Лог» в Беларуси), который является самым большим и технически оснащенным, и «Шальчининкай» («Бенякони»). В Государственном таможенном комитете Беларуси сообщили, что перенаправят в «Каменный Лог» и «Бенякони» сотрудников и технические средства таможенного контроля из закрывающихся пунктов пропуска. Такое решение принято, чтобы уменьшить время проведения таможенных операций в действующих пунктах пропуска.

Два пункта пропуска на белорусско-литовской границе — «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы») — прекратили работать в августе 2023 года.

ЕС