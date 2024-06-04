Ни один из свердловских водоемов не признали безопасным для купания

Справок нет, так как никто за ними пока не обращался.
Как сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, согласно требованиям ст. 18 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», использование водоема для купания допускается только при наличии соответствующего санитарно-эпидемиологического заключения.
На сезон 2024 года за получением санитарно-эпидемиологических заключений на водоемы для целей купания заявки от собственников (арендаторов) зон рекреаций в свердловское управление Роспотребнадзора не поступали. Поэтому ни одного санитарно-эпидемиологического заключения не выдали.
При этом территориальные отделы областного Управления Роспотребнадзора ведут мониторинг качества воды на 95 поверхностных водных объектах, исследования воды водоемов проводится в 123 контрольных точках (при этом всего в Свердловской области более 2,5 тысячи озёр с общей площадью зеркала 1100 квадратных километров).
По состоянию на 28 мая 2024 года отобрано 529 проб воды на санитарно-химические показатели, 534 пробы на микробиологические показатели, 157 проб на паразитологические показатели.
Лабораторные исследования показали, что 80 (15,1%) отобранных проб по санитарно-химическим показателям, 55 (10,3%) проб по микробиологии, 6 (3,8%) проб по паразитам не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685−21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Также на пляжах отобрали и исследовали 455 проб почвы, 14 проб не соответствует нормативам, это 3,1%.