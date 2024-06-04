Ни один из свердловских водоемов не признали безопасным для купания

На сезон 2024 года за получением санитарно-эпидемиологических заключений на водоемы для целей купания заявки от собственников (арендаторов) зон рекреаций в свердловское управление Роспотребнадзора не поступали. Поэтому ни одного санитарно-эпидемиологического заключения не выдали.