«Я себя вытянула, но счастья нет». Исповедь мамы убитой Веры Пехтелевой

Переезд 1,5−2 года казался для Оксаны катастрофой — в новой квартире было уютно, но не было Вериного запаха и её души. Потом появилась общая группа с теми, кто перенёс похожую трагедию и потерял своих детей — всего больше десяти матерей со всей страны и даже Беларуси. Одна из подруг Оксаны — мама 13-летней Лизы Черновой из Тамбовской области, которую в том же году, что и Веру, избили после дискотеки и закопали в лесу ещё живой. Она умерла от асфиксии.