Парковки в Малиновке и Куликово хотят сделать платными. Об этом журналистам рассказал глава администрации Зеленоградска Сергей Кошевой.
«Мы до конца [парковку в Малиновке] не обустроили, но, думаю, что будет платной. <…> В Куликово сейчас тоже ребята делают. Там нужно туалет ставить стационарный — уже скважину сделали, чтобы вода там была. Как закончим, думаю, она тоже будет платной».
Обустройство парковки в Малиновке начали в сентябре 2022 года. Контракт на 42,5 миллиона рублей заключили с ООО «Мосинжиниринг». Новая стоянка рассчитана на 150 машин.
В мае 2023 года Кошевой рассказывал, что Зеленоградску передали для обустройства парковку в Куликово. Она находится неподалёку от въезда в лесной массив на берегу моря. Рядом проходит велодорожка. Заезд для транспорта в зелёную зону перекрыли.