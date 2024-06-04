Парковки в Малиновке и Куликово хотят сделать платными

«Мы до конца [парковку в Малиновке] не обустроили, но, думаю, что будет платной. <…> В Куликово сейчас тоже ребята делают. Там нужно туалет ставить стационарный — уже скважину сделали, чтобы вода там была. Как закончим, думаю, она тоже будет платной».