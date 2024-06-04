Тысячи жителей двух секторов Кишинева во вторник, 4 июня, останутся без света: Узнайте, вам повезло или нет — публикуем адреса

В двух столичных секторах во вторник, 4 июня, ожидаются отключения света.
Центр:
- ул. А. чел Бун, 17−19, 23A, 23B, 25−29, 28−56, 45−51, 51A, 55−57, 62, 999, Армянская, 65−73, 73A, 98−100, Кожокарилор, 3, Колумна, 60, 66, 72A, 72/3, 76, 101, Х. Любавич, 5, 6−8, 12−14, M. Эминеску, 61−63, 70, 74−76, O. Гога, 1−3, 2, 7−13, 8−14, 18, 19, Р. Цирильсон, 2−6, 3, В. Александри, 88−92, 117, 131−137 — с 08:50 до 16:50.
- ул. Лэпушней, 20 — с 09:30 до 17:00.
Чеканы:
- ул. Колоница, 999 — с 09:20 до 17:20.
- ул. М. Садовяну, 32/3, 32/5, 34/2, 57, M. чел Бэтрын, 27/6, 29/1, 29/2, 29/3, 29/5 — с 09:30 до 17:00.
- ул. А. Руссо, 55, 57/2, 57/3, 59, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/6, 59/8, 59/9, 59/11, 61/4, 61/6, M. чел Бэтрын, 9003, П. Заднипру, 2/2, 2/6, ⅘, 9002 — с 09:40 до 17:00.
Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.