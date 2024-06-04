Рыбак поймал под Гродно солнечного окуня, опасную рыбу для природы Беларуси

Около года назад этого экзотического «незваного гостя» выловили в Финляндии. А незадолго до этого украинские ихтиологи тревожно заявляли, что солнечный окунь стал массово расселяться и появился в водоемах Киева. Ресурс предполагает, что в Беларуси это первый случай обнаружения такой рыбы.