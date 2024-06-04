Рыбак поймал под Гродно солнечного окуня, опасную рыбу для природы Беларуси

В Гродненской области рыбак из Минска поймал новый вид рыбы, которая опасна для белорусской фауны, пишет ресурс fishingby.com.
Необычный улов попался минчанину Евгению Вабищевичу, который рыбачил в одном из водоемов в Дятловском районе. Мужчина выловил солнечного окуня — необычную и опасную для местной ихтиофауны рыбу.
— Рыбешка поймана на диком изолированном озерце, был крайне удивлен и даже немного шокирован таким уловом, — поделился рыбак.
Солнечный окунь (Lepomis gibbosus) для Беларуси считается экзотической рыбой. Такие рыбы на европейском континенте появились в 1877-м. А высокая адаптивность позволила этому виду окунеобразных успешно расселиться по водоемам Европы. Получается, что теперь эта рыба добралась и до белорусских водоемов.
В Беларуси солнечный окунь — инвазивный, то есть нежелательный, вид рыб, так как распространяясь начнет составлять пищевую конкуренцию местным водным обитателям, поедая также их икру. При этом сами солнечные окуни оказывают особую заботу своему потомству и, быстро размножаясь, постепенно вытесняют из исконных мест обитания речного окуня.
Около года назад этого экзотического «незваного гостя» выловили в Финляндии. А незадолго до этого украинские ихтиологи тревожно заявляли, что солнечный окунь стал массово расселяться и появился в водоемах Киева. Ресурс предполагает, что в Беларуси это первый случай обнаружения такой рыбы.
Солнечного окуня можно есть, но он не имеет какой-либо промысловой ценности из-за своих компактных размеров. Взрослые рыбы вырастают всего до 15−20 сантиметров.