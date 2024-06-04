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Мэр Иркутска проверил ход строительства объектов образования

Иркутск, НИА-Байкал — Мэр Иркутска Руслан Болотов совместно с прокурором города Станиславом Зубовским посетили строительные площадки, где возводят объекты образования.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

«Продолжаем системную работу по созданию новых учебных мест. Видим, что темпы набраны хорошие. В целом подрядные организации выдерживают утвержденные графики. Есть вопросы к строительству блока начальной школы № 53. Сегодня подрядчик заверил, что к середине июля закончит строительные работы и благоустройство прилегающей территории. Важно ускорить темпы, но при этом выдерживать качество», — прокомментировал Руслан Болотов.

Напомним, что данный блок на улице Севастопольская должны были ввести в эксплуатацию в конце 2023 года, однако застройщик не справился с обязательствами. Он планирует закончить выполнение условий контракта к 15 июля. Оборудование для обеспечения учебного процесса, функционирования пищеблока и медицинского кабинета уже приобретено и готово к установке.

Возведение школы на 1550 мест в районе улицы Ярославского проходит по национальному проекту «Образование». Готовность составляет более 20%. Одновременно ведется строительство всех девяти блоков, на двух из них уже полностью возведены каркасы. Появление объекта в этом месте будет способствовать развитию целого микрорайона: в перспективе здесь создадут жилые дома, построят детский сад, сообщает пресс-служба администрации города.

Мэр и прокурор также проконтролировали возведение школы в микрорайоне Союз. Это первый подобный объект, который прошел Главгосэкспертизу. Такую процедуру мэрия инициировала для устранения спорных моментов, в том числе с жителями прилегающих домов, которые выступали против строительства общеобразовательного учреждения. Новая школа будет рассчитана на 1225 мест. Здесь уже подготовлены котлованы для четырех из восьми предусмотренных блоков, свайное поле, фундамент. Ведется армирование и устройство опалубки стен, возводятся несущие конструкции.

Еще одним объектом, который посетили Руслан Болотов и Станислав Зубковский, стал учебный блок на 200 мест школы № 75. Мэр напомнил, что прежний застройщик за два года не справился с обязательствами. По решению суда его внесли в реестр недобросовестных поставщиков. С осени прошлого года возведение продолжили при участии АО «УКС г. Иркутска». На тот момент строительная готовность составляла около 8%, сегодня — более 35%. Подрядчик планирует завершить возведение объекта до конца текущего года. Ежедневно здесь трудятся 35 рабочих. Они выполняют каменную кладку стен и перегородок из кирпича, монтируют газобетонные блоки, проводят внутренние электромонтажные работы, подготовку к установке системы вентиляции, уже сдан тепловой узел.

«Продолжим держать на контроле реализацию условий контрактов на всех объектах. Предстоит еще сотрудничество с губернатором и правительством Иркутской области, региональным Законодательным собранием по обеспечению финансирования в полном объеме», — подчеркнул мэр Иркутска.