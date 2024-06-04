Мэр Иркутска проверил ход строительства объектов образования

«Продолжаем системную работу по созданию новых учебных мест. Видим, что темпы набраны хорошие. В целом подрядные организации выдерживают утвержденные графики. Есть вопросы к строительству блока начальной школы № 53. Сегодня подрядчик заверил, что к середине июля закончит строительные работы и благоустройство прилегающей территории. Важно ускорить темпы, но при этом выдерживать качество», — прокомментировал Руслан Болотов.
Напомним, что данный блок на улице Севастопольская должны были ввести в эксплуатацию в конце 2023 года, однако застройщик не справился с обязательствами. Он планирует закончить выполнение условий контракта к 15 июля. Оборудование для обеспечения учебного процесса, функционирования пищеблока и медицинского кабинета уже приобретено и готово к установке.
Возведение школы на 1550 мест в районе улицы Ярославского проходит по национальному проекту «Образование». Готовность составляет более 20%. Одновременно ведется строительство всех девяти блоков, на двух из них уже полностью возведены каркасы. Появление объекта в этом месте будет способствовать развитию целого микрорайона: в перспективе здесь создадут жилые дома, построят детский сад, сообщает пресс-служба администрации города.
Еще одним объектом, который посетили Руслан Болотов и Станислав Зубковский, стал учебный блок на 200 мест школы № 75. Мэр напомнил, что прежний застройщик за два года не справился с обязательствами. По решению суда его внесли в реестр недобросовестных поставщиков. С осени прошлого года возведение продолжили при участии АО «УКС г. Иркутска». На тот момент строительная готовность составляла около 8%, сегодня — более 35%. Подрядчик планирует завершить возведение объекта до конца текущего года. Ежедневно здесь трудятся 35 рабочих. Они выполняют каменную кладку стен и перегородок из кирпича, монтируют газобетонные блоки, проводят внутренние электромонтажные работы, подготовку к установке системы вентиляции, уже сдан тепловой узел.
«Продолжим держать на контроле реализацию условий контрактов на всех объектах. Предстоит еще сотрудничество с губернатором и правительством Иркутской области, региональным Законодательным собранием по обеспечению финансирования в полном объеме», — подчеркнул мэр Иркутска.