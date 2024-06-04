Мэр Иркутска проверил ход строительства объектов образования

Еще одним объектом, который посетили Руслан Болотов и Станислав Зубковский, стал учебный блок на 200 мест школы № 75. Мэр напомнил, что прежний застройщик за два года не справился с обязательствами. По решению суда его внесли в реестр недобросовестных поставщиков. С осени прошлого года возведение продолжили при участии АО «УКС г. Иркутска». На тот момент строительная готовность составляла около 8%, сегодня — более 35%. Подрядчик планирует завершить возведение объекта до конца текущего года. Ежедневно здесь трудятся 35 рабочих. Они выполняют каменную кладку стен и перегородок из кирпича, монтируют газобетонные блоки, проводят внутренние электромонтажные работы, подготовку к установке системы вентиляции, уже сдан тепловой узел.