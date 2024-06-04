Море у берегов Анапы заполонили медузы.
Видеокадрами в социальных сетях делятся местные жители и отдыхающие.
По мнению завкафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ, кандидата сельскохозяйственных наук Алексея Абрамчука, такая концентрация медуз у побережья объясняется просто — их прибивают штормы и ветер. Это обычное для Краснодарского края явление, наблюдаемое ежегодно. Порой ветер их собирает в определенном месте, часто такое наблюдается в Керченском проливе.
Медузы обитают в хорошо прогреваемых верхних слоях воды, а питаясь, фильтруют воду, отбирая из нее питательные для себя вещества. При этом ждать, что они вдруг исчезнут, не стоит. Алексей Абрамчук не советует трогать их голыми руками, ведь некоторые виды медуз способны оставить ожоги.
Мы писали, почему в Азовском море расплодились медузы. Причиной массового появления сцифодных медуз и гребневиков стало увеличение солености морской воды. В настоящий момент она превышает 15%. Для сравнения — в 2006 году она составляла всего 9,3%.