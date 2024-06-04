Море у берегов Анапы заполонили медузы.

Медузы обитают в хорошо прогреваемых верхних слоях воды, а питаясь, фильтруют воду, отбирая из нее питательные для себя вещества. При этом ждать, что они вдруг исчезнут, не стоит. Алексей Абрамчук не советует трогать их голыми руками, ведь некоторые виды медуз способны оставить ожоги.