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Часть балок путепровода демонтировали в районе станции Батарейная в Иркутске

Иркутск, НИА-Байкал — Капитальный ремонт путепровода на станции Батарейная продолжается в областном центре.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

В настоящее время подрядчик — МУП «Служба эксплуатации мостов» — приступил к демонтажу балок. После прибытия в город консольно-шлюзового крана эти работы полностью завершат, сообщает пресс-служба администрации города.

«В рамках технологического “окна”, которое было выделено в ночь с 1 на 2 июня, разобрали две балки пролетного строения над главными путями. Мероприятия прошли при поддержке ОАО “РЖД”, которое для этих целей предоставило железнодорожный кран. Важно, что работа идет совместно. Все заинтересованы в том, чтобы объект был сдан в соответствии с утвержденным графиком», — прокомментировал мэр Руслан Болотов.

Оставшиеся три балки над главными путями демонтируют после прибытия в Иркутск специализированной техники — консольно-шлюзового крана. Он позволяет работать сверху и создавать меньше помех для железнодорожного транспорта.

«Поставка этого необходимого оборудования почти завершена: последние детали прибудут уже сегодня. Сборка, которую начнем в четверг-пятницу, будет осуществляться на месте и займет ориентировочно неделю. Для этих целей в город приедут профильные специалисты», — прокомментировал руководитель МУП СЭМ Андрей Пономарев.

С середины июня при поддержке ОАО РЖД технологические «окна» для продолжения демонтажных и монтажных работ на объекте капитального ремонта будут выделяться дважды в неделю.