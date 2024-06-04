Часть балок путепровода демонтировали в районе станции Батарейная в Иркутске

В настоящее время подрядчик — МУП «Служба эксплуатации мостов» — приступил к демонтажу балок. После прибытия в город консольно-шлюзового крана эти работы полностью завершат, сообщает пресс-служба администрации города.
«В рамках технологического “окна”, которое было выделено в ночь с 1 на 2 июня, разобрали две балки пролетного строения над главными путями. Мероприятия прошли при поддержке ОАО “РЖД”, которое для этих целей предоставило железнодорожный кран. Важно, что работа идет совместно. Все заинтересованы в том, чтобы объект был сдан в соответствии с утвержденным графиком», — прокомментировал мэр Руслан Болотов.
«Поставка этого необходимого оборудования почти завершена: последние детали прибудут уже сегодня. Сборка, которую начнем в четверг-пятницу, будет осуществляться на месте и займет ориентировочно неделю. Для этих целей в город приедут профильные специалисты», — прокомментировал руководитель МУП СЭМ Андрей Пономарев.
С середины июня при поддержке ОАО РЖД технологические «окна» для продолжения демонтажных и монтажных работ на объекте капитального ремонта будут выделяться дважды в неделю.