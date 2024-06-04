Часть балок путепровода демонтировали в районе станции Батарейная в Иркутске

«В рамках технологического “окна”, которое было выделено в ночь с 1 на 2 июня, разобрали две балки пролетного строения над главными путями. Мероприятия прошли при поддержке ОАО “РЖД”, которое для этих целей предоставило железнодорожный кран. Важно, что работа идет совместно. Все заинтересованы в том, чтобы объект был сдан в соответствии с утвержденным графиком», — прокомментировал мэр Руслан Болотов.