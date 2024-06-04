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Запреты на посещение лесов действуют только в четырех районах Беларуси

Самыми открытыми считаются Гомельская и Могилевская области, где только по одному району с запретами и совсем нет регионов с ограничениями.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 июн — Sputnik. Запреты на посещение лесных массивов действуют в четырех районах Беларуси, об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Минлесхоза.

Речь идет о Столбцовском районе Минской области, Могилевском районе, Ганцевичском районе Брестской области и Житковичском в Гомельской области. Все они окрашены на карте лесного ведомства красным цветом, это значит, что там до сих пор действует четвертый класс пожарной опасности и там строго запрещено ходить в лес.

Также есть и регионы и с ограничениями. Так, в Гродненской области они введены в 10 районах — это Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Гродненский, Зельвенский, Лидский, Мостовский, Свислочский, Слонимский и Щучинский.

В Минской области 11 районов окрашены на карте желтым цветом, то есть там действуют ограничения на посещение лесов. Среди них Вилейский, Воложинский, Клецкий, Копыльский, Логойский, Молодечненский, Несвижский, Слуцкий, Солигорский, Стародорожский и Узденский районы.

По три района с ограничениями в Брестской и Витебской областях. В Брестской — это Барановичский, Лунинецкий, Ляховичский, а в Витебской — Витебский, Поставский и Толочинский.

Остальные районы страны считаются полностью открытыми.

Запреты и ограничения

В случае введения ограничений на посещение лесов, ягоды и грибы собирать там можно, но нельзя разводить костры, заезжать в лес на машинах и проводить массовые мероприятия, например, турслеты и коллективные выезды с палатками.

Если вводится запрет, то в лес нельзя заходить категорически, даже на простую прогулку. Исключение предусмотрено для сотрудников лесохозяйственных учреждений и контролирующих органов. Нарушение запрета карается штрафом.