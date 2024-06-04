Запреты на посещение лесов действуют только в четырех районах Беларуси

Речь идет о Столбцовском районе Минской области, Могилевском районе, Ганцевичском районе Брестской области и Житковичском в Гомельской области. Все они окрашены на карте лесного ведомства красным цветом, это значит, что там до сих пор действует четвертый класс пожарной опасности и там строго запрещено ходить в лес.