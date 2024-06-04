Антоха МС и «Сироткин» стали новыми хедлайнерами Ural Music Night

Антоха МС — один из самых узнаваемых и самобытных российских исполнителей, певец и трубач. Его музыка — это смесь рэгги, хип-хопа, джаза, танцевального фанка и оркестрового диско. «Сироткин» — группа, образованная в 2015-м году Сергеем Сироткиным. Музыка коллектива звучит в фильмах «Вторжение», «Гром: Трудное детство» и в сериалах «Чики», «Медиатор», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Вампиры средней полосы», «Обычная женщина», «Алиса не может ждать».
Ранее оргкомитет анонсировал, что хедлайнером площадки «Мотив Stage» фестиваля Ural Music Night станет известная российская группа CREAM SODA. А в «Телеклубе» в рамках фестиваля для екатеринбуржцев выступят с совместным концертом GSPD и Dead Blonde.
«Уральскую ночь музыки — 2023» в Екатеринбурге посетили 360 тыс. зрителей. Были задействованы крупные площадки: «Мотив Stage» на Плотинке, «ГикКон Stage», «Рокот стадиона» у «Екатеринбург-Арены», «Фолк-карнавал» и «Музыка через призму театра» в Харитоновском парке. Завершила фестиваль акция «Светает» у главного корпуса УрФУ. В этом году «Ночь музыки» пройдет 28 июня. В 2024 году на фестиваль потратят 100 млн рублей, это на 12 млн меньше, чем в прошлом году.