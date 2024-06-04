Антоха МС и «Сироткин» стали новыми хедлайнерами Ural Music Night

«Уральскую ночь музыки — 2023» в Екатеринбурге посетили 360 тыс. зрителей. Были задействованы крупные площадки: «Мотив Stage» на Плотинке, «ГикКон Stage», «Рокот стадиона» у «Екатеринбург-Арены», «Фолк-карнавал» и «Музыка через призму театра» в Харитоновском парке. Завершила фестиваль акция «Светает» у главного корпуса УрФУ. В этом году «Ночь музыки» пройдет 28 июня. В 2024 году на фестиваль потратят 100 млн рублей, это на 12 млн меньше, чем в прошлом году.