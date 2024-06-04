Поселки-спутники Уфы стали аномальной зоной

«Когда большегрузы застройщиков несутся на огромной скорости, мы им делаем замечание, а нам в ответ угрозы — наглые нахальные лица, — рассказывают снежнинцы. — Мы понимаем, что людям нужна дорога, но их там таких много, около 2000 дворов получается, и наша улица не справляется. При этом ведь в проекте есть вполне законный объездной путь через улицу Резервная, который изначально запланировали власти. Но делать его не хотят. Такое впечатление, что Калининской администрации абсолютно плевать на людей. Одна чиновница нам так и сказала: “Я от вас устала”. А мы устали от отписок, шума, пыли, грязи».