Поселки-спутники Уфы стали аномальной зоной

Жители посёлка Карпово возмущены тем, что их улицу Снежная ещё четыре года назад самовольно соединили с улицей Барбарисовой и жилым районом Елкибаево — Федоровка — Самохваловка.
Проектом не предусмотрена
В связи с развитием жилого района Елкибаево-Федоровка-Самохваловка Калининского района Уфы и его активной застройкой обитатели этих посёлков самовольно соорудили дорогу от улицы Снежная до своих жилых кварталов через границу между Карпово и Елкибаево. Данная дорога не предусмотрена. Проектом планировки указанного жилого района, утверждённого Постановлением главы администрации Уфы № 7445 от
Теперь здесь не тихая жилая зона, а транзитная трасса для движения большегрузов, которые разбили и без того хлипкую дорогу и лишили местную детвору игровой зоны, а жителей покоя. Причем трасса эта не асфальтированная, а насыпная, из подручных средств. Пыльные густые тучи здесь окутали всё в округе, но на все жалобы жителей администрация Калининского района только отмахивается: мол, надоели уже со своими проблемами. Но как всегда, проблему не замечают, пока не грянет гром. А он может грянуть в любое время.
Большегрузы в охранной зоне
Дело в том, что самовольная дорога проложена через охранную зону земель электроснабжения. Местные жители обратились в «Башкирэнерго» с просьбой разъяснить, насколько правомерно строительство дороги на данном участке, буквально усыпанном высоковольтными линиями электропередач.
«На территории вышеуказанных кварталов проходят три действующие высоковольтные линии по 110 вольт. Согласно представленному плану границ дорожное полотно располагается в охранной зоне инженерных коммуникаций “Башкирэнерго”. Несоблюдение правил может повлечь за собой вред жизни, здоровью граждан и имуществу физических либо юридических лиц, а также нанести экологический ущерб».
Более того, энергокомпания сообщила, что документы на согласование строительства дороги на данном участке к ним не поступали. Поэтому администрация Калининского района была уведомлена должным образом о несоответствии критериям безопасности размещения дорожного полотна. Местные жители теперь вечно на нервах: шутка ли, дорога находится в ужасном состоянии, после проезжающих машин в воздухе висят клубы густой непроглядной пыли, заметить человека, переходящего дорогу, нереально.
«На ней регулярно ломается школьный автобус, — делится местный пенсионер Василий. — Бывает, что водитель просто отказывается ехать. Это же не дорога, а испытательный полигон: то собаку собьют, то ДТП случится, то бампер в яме останется. Пока самое страшное, что произошло, сбили мою жену. Обращались к врачу, восстановилась, благо, обошлось без серьёзных последствий. Непонятно, чего ждёт администрация района? Когда случится трагедия с реальными жертвами?».
При строительстве не были соблюдены необходимые процедуры и согласования. Так, Главное архитектурное управление Уфы сообщило жителям, что этой дороги через улицу Снежная ни в каких проектах просто нет.
Пусть решает суд
«На территории жилого района Елкибаево — Федоровка — Самохваловка институтом “Башкиргражданпроект” по заказу Главархитектуры разработан проект планировки, которым определены коридоры улиц испрашиваемого квартала, где Карпово и Елкибаево соединены улицей Резервная».
Несмотря на очевидные факты незаконного строительства, жители улицы Снежная продолжают утопать в пыли, а груженые Камазы мчатся доставить материалы к ретивым застройщикам. Местные жители не стали терпеть формальные отписки чиновников из Калининской администрации и обратились с иском в суд, в котором требуют привлечь чиновников к ответственности и ликвидировать незаконную дорогу.
«Наличие данной дороги нарушает права истцов, поскольку их правомерные ожидания от проживания на ул. Снежная были связаны с особым расположением указанной улицы (рядом лес, достаточно уединённое тихое место), а также неукоснительным соблюдением положений указанного проекта планировки, не допускающим превращение окраины деревни в типичную городскую трассу, по которой днём и ночью двигается легковой и грузовой транспорт со строительными материалами и механизмами», — говорится в исковом заявлении.
«Мы уехали жить за город, чтобы курочек разводить, чистым воздухом дышать, — возмущается местная жительница Альфия. — Получается, живём в пыли и грязи: весной эти ямы по полметра наполняются водой, а дети не могут нормально и безопасно передвигаться, так как дорога разбита. Если мы её сами отсыпем, её сломают буквально за несколько недель. Если уж администрация сделала нам такой “подарок”, то хотя бы следила за трассой и ремонтировала её. Но нет — большегрузы в хлам разнесли полотно».
Для многодетных одного посёлка?
К слову, ответ администрации Калининского района выглядит абсурдно: чиновники утверждают, что указанная самовольная дорога используется «жителями многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов», проживающих, видимо, в Елкибаево. Со стороны властей района такой ответ видится достаточным, чтобы придать легитимность существованию трассы. Вот только с каких пор многодетные семьи стали исключительно прерогативой елкибаевцев?
«На нашей улице в Карпово все семьи с детьми, иначе зачем людям переезжать из города в деревню? У меня, например, двое детей, один ребёнок имеет инвалидность. Наша маленькая улочка из 54-х дворов пропускает сейчас через себя огромнейший автотрафик, усложняют всё грузовики застройщиков. Мы жили на краю деревни, и нас оставили крайними».
Жители рассказывают, что их уже ставшая «транзитной» дорога регулярно становится точкой социального напряжения.
«Когда большегрузы застройщиков несутся на огромной скорости, мы им делаем замечание, а нам в ответ угрозы — наглые нахальные лица, — рассказывают снежнинцы. — Мы понимаем, что людям нужна дорога, но их там таких много, около 2000 дворов получается, и наша улица не справляется. При этом ведь в проекте есть вполне законный объездной путь через улицу Резервная, который изначально запланировали власти. Но делать его не хотят. Такое впечатление, что Калининской администрации абсолютно плевать на людей. Одна чиновница нам так и сказала: “Я от вас устала”. А мы устали от отписок, шума, пыли, грязи».
Построена по инициативе. Но чьей?
Но и это ещё не всё. В ходе запросов и жалоб населения на незаконное строительство выяснилось, что средства на обустройство этой дороги изысканы из бюджета РБ в рамках поддержки местных инициатив. Поневоле складывается впечатление, что процессом создания дороги и поддержки её в ненадлежащем состоянии управляет какой-то очень влиятельный человек. Ничем иным объяснить безнаказанную растрату бюджетных средств невозможно. Либо кто-то «важный и нужный» проживает в районе улицы Резервная, потому запланированная проектом дорога, соединяющая посёлки Карпово и Елкибаево, до сих пор остается невостребованной.
Не дождавшись должной реакции от властей района и прочих ведомств, жители обратились в суд и ждут справедливого разбирательства. Редакция «АиФ-Башкортостан», в свою очередь, будет следить за развитием событий. Ведь более 54 семей Карпово сейчас находятся на грани выживания.
Кстати
Жители Карпово направили заявления с просьбой срочно принять предусмотренные законом меры к сносу самовольно построенной дороги в УЗИО г. Уфы, Росреестр, Администрацию ГО г. Уфы, МЗИО РБ. И получили ответы: «надзор за соблюдением требований законодательства о недопущении самовольного занятия земельного участка осуществляет Росреестр» (УЗИО); «вопрос строительства и обустройства дорог в полномочия Росреестра не входят» (Росреестр); «в реестре муниципальной собственности указанная дорога не значится, её собственник не установлен (Администрации ГО г. Уфа); “уведомления о выявлении самовольной постройки в адрес УЗИО не поступало, государственная собственность на территорию, занятую дорогой, не разграничена, в связи, с чем полномочия по распоряжению данным земельным участком принадлежат МЗИО РБ (УЗИО г. Уфы). МЗИО РБ обращение и вовсе проигнорировало.
Выходит, дороги нет и она ничья?