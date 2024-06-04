Власти Хабаровского края хотят расторгнуть концессию на строительство трёх школ

Концессионер от ВАНК собирался строить в Хабаровске еще и межвузовский кампус. Масштабный проект предусматривал строительство более 150 тыс. кв. м новых учебных корпусов, лабораторий, конгресс-центра и общежитий, а его стоимость оценивалась в 25 млрд руб. Однако и эту концессию начали оспаривать: краевое минимущества хочет через суд расторгнуть договор аренды участков и взыскать с ООО «Кампус 2025» задолженность по аренде в размере 5,6 млн руб. и 162 тыс. руб. пени.