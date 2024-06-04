Власти Хабаровского края хотят расторгнуть концессию на строительство трёх школ

Министерство экономического развития Хабаровского края обратилось в суд с требованием расторгнуть концессионные соглашения на строительство трех школ в столице региона. На сайте краевого арбитражного суда появилась информация о трех исках, предъявленных к ООО «Школа Будущего — Ореховая сопка», ООО «Школа Будущего — Демьяна Бедного» и ООО «Школа Будущего — Строитель». Все эти компании входят в холдинг скандально известной своими сомнительными концессиями «Восточно-арктической нефтегазовой корпорации» (ВАНК), передаёт ИА AmurMedia со ссылкой на РБК. Приморье (18+).
«Исковое заявление Министерства экономического развития Хабаровского края принять, возбудить производство по делу», — говорится в определении суда по иску к ООО «Школа Будущего — Ореховая сопка». Предварительное судебное заседание назначено на 27 июня. Отметим, что правительство по данному делу хочет не только расторгнуть договор с концессионером, но также получить обратно уже потраченные на реализацию проекта деньги — 154,1 млн руб.
С другими застройщикам также поданы иски, однако суть их пока не разглашается, а судебные заседания не назначены.
Концессионер от ВАНК собирался строить в Хабаровске еще и межвузовский кампус. Масштабный проект предусматривал строительство более 150 тыс. кв. м новых учебных корпусов, лабораторий, конгресс-центра и общежитий, а его стоимость оценивалась в 25 млрд руб. Однако и эту концессию начали оспаривать: краевое минимущества хочет через суд расторгнуть договор аренды участков и взыскать с ООО «Кампус 2025» задолженность по аренде в размере 5,6 млн руб. и 162 тыс. руб. пени.
Ранее СМИ сообщали, что гендиректора ВАНК Станислава Неверова 4 мая задержали в Москве после возвращения авиарейсом из Дубая. Предпринимателя этапировали в Хабаровск, где избрали меру пресечения — центральный районный суд Хабаровска отправил Неверова под арест на 2 месяца.