На «Динотерре» в Чебуле выступит легендарная рок-группа «Чайф»

Для гостей фестиваля предусмотрено проживание в палаточном лагере, разделённом на две зоны — «Совы» и «Жаворонки», а также в кемпинге «Аисты», который будет находиться в отдалении от фестивальной площадки. Чтобы остаться на поляне фестиваля, нужно обязательно взять с собой свою палатку. Также можно приехать на фестиваль утром, а вечером вернуться домой или в гостиницу в близлежащем населённом пункте.