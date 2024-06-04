На «Динотерре» в Чебуле выступит легендарная рок-группа «Чайф»

Как сообщает правительство Кузбасса, легендарная рок-группа «Чайф» подтвердила своё участие в концертной программе научно-популярного фестиваля «Динотерра», который пройдёт в деревне Шестаково Чебулинского округа с 24 по 30 июня. Также выступит певица Валерия, а чуть позже организаторы объявят имя третьего специального гостя.
Впервые научно-популярный дино-фестиваль продлится неделю. За это время организаторы ожидают до 100 тысяч гостей. Мы рассказывали, что делать на фестивале целую неделю.
Для гостей фестиваля предусмотрено проживание в палаточном лагере, разделённом на две зоны — «Совы» и «Жаворонки», а также в кемпинге «Аисты», который будет находиться в отдалении от фестивальной площадки. Чтобы остаться на поляне фестиваля, нужно обязательно взять с собой свою палатку. Также можно приехать на фестиваль утром, а вечером вернуться домой или в гостиницу в близлежащем населённом пункте.
Более подробный список гостиниц, а также программа каждого дня опубликованы на сайте.