Петербург — в тылу циклона

В Петербурге по-прежнему очень тепло, только небо закрыли облака. Главный вопрос — будет ли сегодня дождь.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 июня в городе переменная облачность, без существенных осадков, ветер умеренный. Днем 22−24 градуса.
Как сообщает центр «ФОБОС», сегодня регион окажется под влиянием тыловой части циклонического вихря, уходящего на восток. Он обеспечит облачную с прояснениями погоду, кратковременные дожди, по области местами грозы и град. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.
Завтра, 5 июня, переменная облачность, без существенных осадков, 24−26 градусов.