Петербург — в тылу циклона

Как сообщает центр «ФОБОС», сегодня регион окажется под влиянием тыловой части циклонического вихря, уходящего на восток. Он обеспечит облачную с прояснениями погоду, кратковременные дожди, по области местами грозы и град. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.