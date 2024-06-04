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Петербург — в тылу циклона

Погоду в Петербурге определяет тыловая часть циклона.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 88% 756 мм рт. ст. +20°
Источник: Фонтанка.ру

В Петербурге по-прежнему очень тепло, только небо закрыли облака. Главный вопрос — будет ли сегодня дождь.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 июня в городе переменная облачность, без существенных осадков, ветер умеренный. Днем 22−24 градуса.

Как сообщает центр «ФОБОС», сегодня регион окажется под влиянием тыловой части циклонического вихря, уходящего на восток. Он обеспечит облачную с прояснениями погоду, кратковременные дожди, по области местами грозы и град. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

Завтра, 5 июня, переменная облачность, без существенных осадков, 24−26 градусов.