На Кубани продолжается жара, 4 июня воздух прогреется до 34 градусов

Напомним, на Юге России ожидается аномальная жара и температурные качели. По прогнозам синоптиков, в Краснодарском крае поднимутся изнуряющие температуры, которые будут сопровождаться засушливой и безветренной погодой. Как рассказала заместитель начальника отдела гидрометеообеспечения Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова, всю неделю в регионе будут наблюдаться температурные качели. Самый жаркий день придется на 5 июня: воздух в этот день прогреется до 32−37 градусов. При этом на побережье Черного моря в ближайшие дни температуры не поднимутся выше +30 градусов.