На Кубани продолжается жара, 4 июня воздух прогреется до 34 градусов

Небольшая облачность не помешает солнечным лучам продолжить прогревать воздух. Столбики термометров поднимутся до отметки +34 градуса. На Азовском побережье воздух прогреется до +26… +31. В горах +20…+25. В Краснодаре ртутный столбик остановится на отметке +33 градуса.
Южный ветер не превысит 9 метров в секунду, возможны порывы до 11 м/с. Осадков не ожидается.
Напомним, на Юге России ожидается аномальная жара и температурные качели. По прогнозам синоптиков, в Краснодарском крае поднимутся изнуряющие температуры, которые будут сопровождаться засушливой и безветренной погодой. Как рассказала заместитель начальника отдела гидрометеообеспечения Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова, всю неделю в регионе будут наблюдаться температурные качели. Самый жаркий день придется на 5 июня: воздух в этот день прогреется до 32−37 градусов. При этом на побережье Черного моря в ближайшие дни температуры не поднимутся выше +30 градусов.