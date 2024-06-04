Кемеровчане, сидевшие две недели без горячей воды, скоро помоются под душем

Как сообщает СГК Кузбасса, в Рудничном районе Кемерова уже начали запускать горячую воду. Готовятся включать воду и в Центральном районе. В городе завершился первый этап гидравлических испытаний теплосетей, которые проходили с 22 мая по 4 июня включительно.
«Энергетики делают всё необходимое, чтобы горячая вода в квартирах появилась как можно скорее. Однако на время появления воды в кране влияет также оперативность работников управляющих компаний, которые должны открыть запорную арматуру в тепловом узле дома. И отсутствие дефектов, которые могут возникать при запуске горячего водоснабжения», — пишут ресурники.
По всем вопросам и проблемам, которые возможны и связаны с подачей горячей воды, они просят обращаться в свою управляющую компанию.
Здесь мы публиковали график отключения горячей воды на 2024 год в Кемерове, а здесь — в Новокузнецке.