Кемеровчане, сидевшие две недели без горячей воды, скоро помоются под душем

«Энергетики делают всё необходимое, чтобы горячая вода в квартирах появилась как можно скорее. Однако на время появления воды в кране влияет также оперативность работников управляющих компаний, которые должны открыть запорную арматуру в тепловом узле дома. И отсутствие дефектов, которые могут возникать при запуске горячего водоснабжения», — пишут ресурники.