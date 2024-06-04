В Башкирии число онкобольных выросло на 5,6%

В Башкирии выросло число онкобольных пациентов. Это следует из доклада регионального минздрава. Так, в 2023 году было выявлено 14 544 случая рака, что на 5,6% больше, чем было в предыдущем году. Уточняется, что злокачественную опухоль врачи чаще находили у женщин, чем мужчин — 7 439 против 7 105 пациентов.