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В Башкирии число онкобольных выросло на 5,6%

Известно, где в Башкирии чаще обнаруживают рак.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии выросло число онкобольных пациентов. Это следует из доклада регионального минздрава. Так, в 2023 году было выявлено 14 544 случая рака, что на 5,6% больше, чем было в предыдущем году. Уточняется, что злокачественную опухоль врачи чаще находили у женщин, чем мужчин — 7 439 против 7 105 пациентов.

Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Кушнаренковском и Балтачевском районах, среди городов лидирует Салават.

Как уточняет UfaTime.ru, в Башкирии на конец 2023 года насчитывалось 96 055 раковых больных, что составляет 2,4% от всего населения республики. Показатель первичной заболеваемости составил 356,7 на 100 тысяч человек.

медицина