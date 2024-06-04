Клад со шведскими монетами нашли на дне Ладожского озера

В горшочке было более десяти монет — шведских солидов середины XVII века. Им почти 300 лет! Кто-то припрятал их до лучших времен и забыл или случайно уронил в воду. Теперь эту загадку не раскрыть. Тем не менее, монеты передадут археологам, чтобы узнать точную датировку. Исследование таких находок дополняет историческую картину и расширяет наши знания о связях Карелии и севера России со Швецией.