Клад со шведскими монетами нашли на дне Ладожского озера

Дайверы обнаружили настоящий клад на дне Ладожского озера. Участники научно-исследовательского проекта 1XPEDITION обследовали затопленную пристань на острове на севере Ладоги. Среди гнилых бревен и ржавых якорей что-то блеснуло. Подняли находку на поверхность, а это глиняный горшок с монетками.
— Я обследовал часть острова между камнями и упавшим деревом, — рассказал SPB.KP.RU дайвер Станислав Трофимов. — По архивным данным известно, что здесь находилась старая пристань. При погружении удалось увидеть деревянное основание квадратного типа, засыпанное камнем, и несколько старых ржавых якорей. Среди камней заметил горшок с грязью и прихватил его. Когда вынырнул и рассмотрел внимательнее, оказался с монетами.
В горшочке было более десяти монет — шведских солидов середины XVII века. Им почти 300 лет! Кто-то припрятал их до лучших времен и забыл или случайно уронил в воду. Теперь эту загадку не раскрыть. Тем не менее, монеты передадут археологам, чтобы узнать точную датировку. Исследование таких находок дополняет историческую картину и расширяет наши знания о связях Карелии и севера России со Швецией.